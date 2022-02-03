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Путин: товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 03:59
Политика
Путин: товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Объемы товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году достигли небывалых высот. Сумма достигла 140 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению российского лидера, такие цифры не предельны. Страны движутся к цели в 200 миллиардов долларов. Об этом Путин написал в статье для китайского издания «Синьхуа», которая опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что сотрудничество с Китаем позволило реализовать несколько серьезных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. Всего в «портфеле» 65 проектов общей суммой свыше 120 миллиардов долларов.

«Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — добавил президент.

Россия также видит в Китае партнера для развития в сфере освоения космоса. Президент РФ Владимир Путин убежден, что такие контакты поспособствуют реализации проекта Международной научной лунной станции.

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