Путин: товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума

Москва, 3 февраля. Объемы товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году достигли небывалых высот. Сумма достигла 140 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению российского лидера, такие цифры не предельны. Страны движутся к цели в 200 миллиардов долларов. Об этом Путин написал в статье для китайского издания «Синьхуа», которая опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что сотрудничество с Китаем позволило реализовать несколько серьезных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. Всего в «портфеле» 65 проектов общей суммой свыше 120 миллиардов долларов.

«Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — добавил президент.

Россия также видит в Китае партнера для развития в сфере освоения космоса. Президент РФ Владимир Путин убежден, что такие контакты поспособствуют реализации проекта Международной научной лунной станции.