Джоли и Питт могли сыграть в «Безумном Максе»

Лос-Анджелес, 3 февраля. Режиссер фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер рассматривал возможность приглашения Брэда Питта и Анджелины Джоли на главные роли.

Кинолента австралийского постановщика является четвертой по счету во франшизе, которая началась с неожиданного успеха малобюджетного оригинала 1979 года. Об этом пишет ScreenRant.

Актер Кайл Бьюкэнэн выпустит в книгу, в которой расскажет об истории создания постапокалиптического боевика. Через свой аккаунт в Twitter поведал, что работа над «Дорогой ярости» началась еще в 2001 году. Сразу после раскадровок состоялся кастинг. Участие Мела Гибсона было под вопросом, и потому главные роли могли достаться другим артистам.

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» / PD

«Брэнджелина в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"? Вот небольшая шутка из моей книги, выход которой состоится 02.22. В ней подробно рассказывается о том, как фильм был почти утвержден в 2001 году с некоторыми очень разными звездами», — отметил автор.

Он прикрепил скриншот, на котором видны слова бывшего исполнительного помощника Джеймса Николаса. Ассистент Миллера отметил, что Питт должен был сыграть Макса Рокатански, а Джоли — Фуриосу.

Ранее актер Винсент Д'Онофрио заявил, что хотел бы принять участие в съемках четвертой части фильма «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли. Артист ранее играл злодея Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова».