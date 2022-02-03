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Вирусолог Щелканов: мир может прожить в пандемии еще три года

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 04:37
Общество
Вирусолог Щелканов: мир может прожить в пандемии еще три года
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Мир будет жить в условиях пандемии, может быть, еще три года. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов.

Однако многое зависит от скорости увеличения коллективного иммунитета. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

«Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год», — отметил ученый.

Пандемия коронавирусной инфекции вряд ли завершится на омикрон-штамме, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Научных предпосылок к тому, чтобы пандемия пошла на спад после распространения «Омикрона», пока нет. По словам специалиста, пандемия будет продолжаться, пока у населения не выработается популяционный иммунитет.

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