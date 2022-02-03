Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая Си Цзиньпином

Москва, 3 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что часто и тесно общается с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин отметил, что во многом с лидером Китая они сходятся во взглядах. В частности по теме решения мировых проблем.

«Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главы государств во время переговоров выразят общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы. В первую очередь они затронут вопросы безопасности.