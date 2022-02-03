Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 03:37
03:31
Политика
Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая Си Цзиньпином
03:31
Политика
Путин: солидарность позиций России и Китая позволила достичь признания вакцин
03:30
Экономика
Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегической задачей России
03:25
Шоу-бизнес
Киллиан Мерфи был шокирован назначением на главную роль в фильме «Оппенгеймер»
03:24
Политика
Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым в Москве
03:23
Общество
Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
03:21
Политика
Путин заявил, что Россия видит возможности для сотрудничества с КНР в освоении космоса
02:55
Общество
Юрист Данилов призвал водителей вспомнить о забытых штрафах ГИБДД
02:47
Экономика
Спрос на ювелирные украшения в 2021 году вырос в России на 25%
02:45
Спорт
Путин признался в любви к биатлону и фигурному катанию
Все новости

Путин: солидарность позиций России и Китая позволила достичь признания вакцин

Политика
Путин: солидарность позиций России и Китая позволила достичь признания вакцин
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 3 февраля. Солидарность России и Китая на саммите G20 в 2021 году позволила достичь взвешенных решений признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Такую позицию российский лидер выразил в своей статье дял китайского агентства «Синьхуа». Она была опубликована на сайте Кремля.

«Удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации», — написал Путин.

В этой же статье Путин заявил, что партнерство Москвы и Пекина является равноправным. По словам российского лидера, сотрудничество России и Китая — это свобода от политической и идеологической конъюнктуры, а также пережитков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин: солидарность позиций России и Китая позволила достичь признания вакцин
путин китай вакцины
Комментировать