Путин: солидарность позиций России и Китая позволила достичь признания вакцин

Москва, 3 февраля. Солидарность России и Китая на саммите G20 в 2021 году позволила достичь взвешенных решений признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Такую позицию российский лидер выразил в своей статье дял китайского агентства «Синьхуа». Она была опубликована на сайте Кремля.

«Удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации», — написал Путин.

В этой же статье Путин заявил, что партнерство Москвы и Пекина является равноправным. По словам российского лидера, сотрудничество России и Китая — это свобода от политической и идеологической конъюнктуры, а также пережитков.