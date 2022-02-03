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Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегической задачей России

Экономика
Путин назвал развитие Дальнего Востока стратегической задачей России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Развитие Дальнего Востока является одной из стратегических задач России. Об этом заявил президент Владимир Путин в своей статье.

Подъему региона поспособствуют модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также повышение уровня портовой инфраструктуры. Такую позицию российский лидер выразил в статье для китайского информационного агентства «Синьхуа».

«Эти территории – ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Вск это должно ещё больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик», – отметил глава российского государства.

Сотрудничество России и Китайской Народной Республики учитывает интересы друг друга. Соответствующим заявлением поделился глава российского государства Владимир Путин.

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