Киллиан Мерфи был шокирован назначением на главную роль в фильме «Оппенгеймер»

Лос-Анджелес, 3 февраля. Британский актер Киллиан Мерфи рассказал, что был шокирован тем, что его взяли на главную роль в фильме режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Последней работой известного постановщика была кинолента «Довод», которая получила преимущественно положительные оценки, но собрала небольшую кассу. После этого Нолан заявил, что следующий его фильм будет повествовать о жизни физика-теоретика Дж.Роберта Оппенгеймера и его роли в создании атомной бомбы. Об этом пишет ScreenRant.

Звезда сериала «Острые козырьки» обычно получает второстепенные роли в фильмах создателя «Начала», «Темного рыцаря» и «Дюнкерка». Однако в этот раз он станет главным актером в киноленте.

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«Это первый раз, когда он взял меня на главную роль, из-за чего я все еще немного в шоке, но я в восторге. Это огромная роль и большая работа. Но, по моему мнению, я работаю с одним из величайших ныне живущих режиссеров, так что я в надежных руках», — подчеркнул Мерфи.

Ранее продюсер фильма «Мир юрского периода: Господство» Фрэнк Маршалл заявил, что, несмотря на завершение трилогии, фанаты кинофраншизы смогут увидеть еще больше историй о динозаврах.