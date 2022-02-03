Путин провел встречу с главой Чечни Кадыровым в Москве

Москва, 3 февраля. Российский президент Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Кадыров отчитался перед Путиным о социально-экономической ситуации в регионе. Он заявил, что Чечня справляется с эпидемиологической ситуацией в республике благодаря эффективным мерам Кремля. Глава также отметил темпы экономического развития субъекта РФ.

«По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост: увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест», — сообщил он.

По словам Кадырова, безработица в регионе сократилась до 8%, а с 2014 года показатели дотационности бюджета Чечни снизились более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%).

«В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место. Досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья. Введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33%», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что его заявления о присоединении Украины к российскому государству не имеют ничего общего с политикой.