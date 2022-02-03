Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Москва, 3 февраля. Эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю начали проводить в Совкомбанк с января 2022 года.

Данную систему пока что проверяют на сотрудниках, работающих на удаленке бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». В основном к ним относятся IT-специалисты, а также топ-менеджеры, пишет РБК.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — рассказал представитель банка.

Он также отметил, что продление четырехдневного графика работы будет зависеть от результатов и реализации всех поставленных задач в срок. Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова сообщила, что эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей, где сотрудники пребывают в течение недели. Она также рассказала, что по возвращении в Россию, специалисты банка могут рассчитывать на новый график с сохранением зарплаты на прежнем уровне.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переходить к четырехдневной рабочей неделе в России нужно с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке.