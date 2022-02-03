Путин заявил, что Россия видит возможности для сотрудничества с КНР в освоении космоса

Москва, 3 февраля. Россия видит в Китае партнера для развития в сфере освоения космоса. Президент РФ Владимир Путин убежден, что такие контакты поспособствуют реализации проекта Международной научной лунной станции.
Своими мыслями Путин поделился в статье для китайского издания «Синьхуа». Полная статья опубликована на сайте Кремля.
«Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции», — написал российский президент.