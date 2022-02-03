Юрист Данилов призвал водителей вспомнить о забытых штрафах ГИБДД

Москва, 3 февраля. Водителям стоит вспомнить о «забытых» штрафах в преддверии утверждения нового КоАП, заявил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Весной вступит в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, и инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за поврежденный бампер, а также использование защитной пленки на фарах и шипованной резины в летнее время, рассказал агентству «Прайм» Данилов.

«В рамках нового приложения к Правилам дорожного движения планируется наказывать водителей за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность автомобиля и его эксплуатацию, а также отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузных автомобилей», — напомнил эксперт.

Кроме того, водителям не стоит забывать о штрафах за использование сеток и шторок на передних стеклах. Зимой карается штрафами буксировка тюбинга. Также штраф предусмотрен за светящиеся желтые круги в фарах — «ангельские глазки», неправильное использование противотуманных фар и установление световых или световозвращающих приборов красного цвета.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил, что зимой для автовладельцев повышается риск «сезонных» штрафов. Прежде всего, речь идет о государственных регистрационных знаках, которые оказываются в снегу в условиях зимней эксплуатации и «не читаются».