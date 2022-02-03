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Спрос на ювелирные украшения в 2021 году вырос в России на 25%

Экономика
Спрос на ювелирные украшения в 2021 году вырос в России на 25%
pixabay.com/PD

Москва, 3 февраля. Реализация ювелирных украшений в прошлом году выросла в России на 20–25% благодаря отложенному спросу, онлайн-продажам и перераспределению трат с путешествий на украшения, сообщили в «Гильдии ювелиров России».

Продажи ювелирных изделий в денежном и натуральном выражении по сравнению с 2020 годом в прошлом году выросли на 20–25%. Средний чек на драгоценности увеличился на 27%, сообщил газете «Известия» гендиректор «585*Золотой» Алексей Феликсов.

«Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти — в денежном выражении продажи выросли на 12%», — отметила директор сети магазинов Adamas по маркетингу Анастасия Тугбаева.

Наибольший интерес пришелся на ювелирные изделия с бриллиантами. Спрос на эту категорию украшений в 2021 году вырос на 20%. За последние три месяца на украшения с бриллиантами приходится 40% от общего объема продаж, подчеркнули в Adamas.

Ранее опрос показал, что каждый пятый россиянин покупает ювелирные украшения в качестве финансовой подушки безопасности. Чаще всего россияне тратят на ювелирные украшения от 10 до 20 тысяч рублей в год.

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