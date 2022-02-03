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Путин признался в любви к биатлону и фигурному катанию
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Путин признался в любви к биатлону и фигурному катанию

Спорт
Путин признался в любви к биатлону и фигурному катанию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что помимо хоккея и горных лыж любит биатлон и фигурное катание.

Путин заявил, что во время соревнований по биатлону и фигурному катанию российские спортсмены традиционно демонстрируют хорошие результаты. По словам главы российского государства, прыжки с трамплина также вызывают у него интерес. Однако, турниры по этим видам спорта он предпочитает смотреть лишь по телевидению.

Ранее президент России не стал гадать, сколько наград во время Олимпийских игр завоюют российские спортсмены. Однако Путин добавил, что надеется на честную и бескомпромиссную борьбу.

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