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Путин: Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 02:38
Политика
Путин: Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений, сообщил в статье для информационного агентства «Синьхуа» президент РФ Владимир Путин.

В непростой международной обстановке Москва и Пекин играют стабилизирующую роль, отметил российский лидер в опубликованной в преддверии его визита в КНР статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главы государств во время переговоров выразят общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы. В первую очередь они затронут вопросы безопасности.

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