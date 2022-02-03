Путин: Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений

Москва, 3 февраля. Россия и Китай способствуют демократизации межгосударственных отношений, сообщил в статье для информационного агентства «Синьхуа» президент РФ Владимир Путин.

В непростой международной обстановке Москва и Пекин играют стабилизирующую роль, отметил российский лидер в опубликованной в преддверии его визита в КНР статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главы государств во время переговоров выразят общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы. В первую очередь они затронут вопросы безопасности.