Путин не стал гадать, сколько медалей завоюют российские спортсмены на ОИ-2022

Пекин, 3 февраля. Президент России Владимир Путин сказал, что не хочет прогнозировать, сколько медалей на Олимпиаде в Пекине завоюют спортсмены из РФ.

Глава государства отметил, что надеется на честную и бескомпромиссную борьбу спортсменов. Он также заявил, что Россия склонна поддерживать традиционные олимпийские ценности, выступает против политизации спорта и попыток использовать его в качестве инструмента давления.

«Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования», — подчеркнул Путин.

Ранее российский президент в преддверии Олимпийских игр в Пекине заявил, что богатый опыт Китая позволит провести международные соревнования на самом высоком уровне.