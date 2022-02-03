Путин: Россия рассчитывает на координацию усилий с Китаем в противодействии коронавирусу

Пекин, 3 февраля. Россия нацелена на укрепление кооперации с Китаем в противодействии коронавирусу. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выразил надежду на сотрудничество КНР и РФ в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в преддверии его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, которая пройдет 4 февраля перед открытием Олимпийских игр.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главы государств во время переговоров выразят общие взгляды Москвы и Пекина на важнейшие мировые проблемы. В первую очередь они затронут вопросы безопасности.