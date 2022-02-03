Вирусолог Альтштейн предупредил о риске повторного заражения «Омикроном»

Москва, 3 февраля. Зимний всплеск заболеваемости COVID-19 в России во многом объясняется особенностями штамма коронавируса «Омикрон», считает профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Омикрон-штамм «пробивает» переболевших уханьским штаммом или «Дельтой», а также достаточно давно вакцинированных людей, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«По сравнению с другими штаммами, "омикрон" более заразен. Дело в том, что "омикрон" размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен», — объяснил профессор Альтштейн.

Вирусолог полагает, что даже после вызванного омикрон-штаммом заболевания можно будет снова заразиться этим вариантом коронавируса. Такие случаи будут случаться реже, чем сейчас, уточнил Альтштейн.

Ранее эпидемиолог Донато Греко заявил, что вакцины имеют высокую эффективность против штамма коронавируса «Омикрон», особенно после третьей дозы препарата. Эпидемиолог отметил, что этот вариант вируса «ни более заразный, ни более опасный».