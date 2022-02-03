Путин: опыт Китая позволит провести Олимпиаду на высоком уровне

Москва, 3 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне.

Путин посетит открытие Олимпийских игр 4 февраля. Также он встретится с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине в пятницу до начала церемонии открытия международных соревнований. Российский лидер выразил надежду, что Китаю удастся провести Игры на самом высоком уровне.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что визит Владимира Путина в Китай в ходе открытия Олимпийских игр имеет особенную важность.