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Путин: партнерство России и КНР учитывает интересы друг друга

Политика
Путин: партнерство России и КНР учитывает интересы друг друга
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 февраля. Сотрудничество России и Китайской Народной Республики учитывает интересы друг друга. Соответствующим заявлением поделился глава российского государства Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что партнерство Москвы и Пекина является равноправным. По словам Путина, сотрудничество России и Китая — это свобода от политической и идеологической конъюнктуры, а также пережитков. Именно на этих принципах Москва и Пекин год от года углубляют политическую беседу, добавил президент России.

Путин ранее провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы глава российского государства и британский политик созвонились в среду, 2 февраля.

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