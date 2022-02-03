Московский ПФР рассказал о видах страхового и общего трудового стажа

Москва, 3 февраля. ПФР по городу Москве и Московской области рассказал о различиях страхового и общего трудового стажа.

Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР. В нему относятся иные (нестраховые периоды), такие как период военной службы, период ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, период получения пособия по безработице, а также период ухода за инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет.

Специалисты ПФР также рассказали, что понятие общий трудовой стаж подразумевает суммарный трудовой и период иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Общий трудовой стаж учитывается при определении расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года.

Также различают «специальный стаж». В него входят виды работ, которые дают право досрочной пенсии. В частности, к ней относятся лечебная, педагогическая, и творческая деятельность, а также работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, пишет «Прайм».

Ранее россиянам напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году. Для мужчин это возраст 61 год 6 месяцев, для женщин — 56 лет и 6 месяцев.