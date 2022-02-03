Макрон не исключил возможность встречи с Путиным

Париж, 3 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вероятность такой встречи зависит от прогресса в переговорах в ближайшие часы, отметил французский лидер. Макрон подчеркнул, что ничего не исключает.

«Но я ничего не исключаю», — заявил французский президент.

Ранее российский лидер изложил французскому коллеге принципиальную позицию Москвы по ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности Европы. Итогом разговора стала договоренность об оперативной проработке возможности для проведения личной встречи с целью более подробно обсудить актуальные проблемы.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что личная встреча двух лидеров может состояться «уже в обозримой перспективе». О времени и месте встречи сообщат позже, отметил официальный представитель Кремля.