Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 02:05
02:00
Политика
Радуйтесь, вас услышали: Михеев назвал причину, почему Россия раздражает Запад
01:50
Происшествия
Рефрижераторное судно загорелось во Владивостоке
01:34
Общество
Московский ПФР рассказал о видах страхового и общего трудового стажа
01:17
Политика
Макрон не исключил возможность встречи с Путиным
01:04
Политика
Доктор Нешейват назвала преступность в США второй пандемией
00:52
Шоу-бизнес
Знаменитости отреагировали на высказывание Вупи Голдберг о Холокосте
00:34
Общество
Субсидии на оплату ЖКУ могут получить миллионы семей в России
00:34
Экономика
ФАС посоветовала производителям сдержать повышение цен на сахар
00:30
Общество
Генетик Прусс предупредил о возможности новой волны COVID-19 из-за «Cтелс-Омикрона»
00:27
Общество
Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег
Все новости

Макрон не исключил возможность встречи с Путиным

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 01:17
Политика
Макрон не исключил возможность встречи с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 3 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вероятность такой встречи зависит от прогресса в переговорах в ближайшие часы, отметил французский лидер. Макрон подчеркнул, что ничего не исключает.

«Но я ничего не исключаю», — заявил французский президент.

Ранее российский лидер изложил французскому коллеге принципиальную позицию Москвы по ситуации вокруг Украины и гарантии безопасности Европы. Итогом разговора стала договоренность об оперативной проработке возможности для проведения личной встречи с целью более подробно обсудить актуальные проблемы.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что личная встреча двух лидеров может состояться «уже в обозримой перспективе». О времени и месте встречи сообщат позже, отметил официальный представитель Кремля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Макрон не исключил возможность встречи с Путиным
путин франция макрон
Комментировать