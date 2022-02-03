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Доктор Нешейват назвала преступность в США второй пандемией

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 01:04
Политика
Доктор Нешейват назвала преступность в США второй пандемией
Федеральное агентство новостей

, 3 февраля. В настоящее время пандемия в США — это не только коронавирус, но и высокий уровень преступности в стране. Об этом рассказала семейный врач и корреспондент Fox News Джанетт Нешейват.

Эксперт подчеркнула, что криминал убивает сообщество быстрее, чем медицина его спасает. Сейчас по американским улицам страшно ходить даже днем.

«Как уроженец Нью-Йорка и врач, находящийся на передовой во время пандемии COVID-19 в течение последних двух лет, позаботившийся о более чем 21 тыс. коронавирусных пациентах, я могу сказать вам, что пандемия — это не просто COVID-19. Это и вторая чума, а именно преступность. Доказательство тому —данные: заболеваемость в Нью-Йорке сократилась на 80%. Уровень преступности, наоборот, растет: в 2021 году в Нью-Йорке было зарегистрировано более 100 тыс. преступлений», — отметила Нешейват.

Доктор Нешейват назвала преступность в США второй пандемией
Федеральное агентство новостей

Она добавила, что в США увеличивается число нападений, грабежей, убийств и изнасилования. Аптеки и магазины закрываются, поскольку наглые воры продолжают красть, зная, что последствий не будет.

Ранее стало известно, что афроамериканец с мачете и метлой напал на прохожего на юго-востоке Флориды (США), покусал его и ограбил. Через пару дней он вновь встретил свою жертву у супермаркета, сообщило издание People.

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