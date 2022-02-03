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Знаменитости отреагировали на высказывание Вупи Голдберг о Холокосте

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 00:52
Шоу-бизнес
Знаменитости отреагировали на высказывание Вупи Голдберг о Холокосте
Global Look Press  /  Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 3 февраля. Актриса Вупи Голдберг во время ток-шоу The View заявила, что Холокост связан не с расой, а с негуманным отношением одних людей к другим. Мнение артистки вызвало бурную реакцию в американском сообществе.

Несмотря на то, что обладательница премии «Оскар» принесла извинения за свои слова, ее все равно временно отстранили от эфира. Кроме того, речь Вупи оценили многие знаменитости.

«Шэрон Осборн была уволена за то, что защищала меня от фальшивого обвинения в расизме. Вупи Голдберг вчера заявила в своем выступлении, что Холокост не был связан с расой, что для еврейского народа является таким же расистским комментарием, как и любой другой. Держу пари, она не потеряет работу», — написал британский журналист Пирс Морган.

Актриса Дебра Мессинг обвинила Голдберг в «разрушительном и опасном» выражении. По ее мнению, артистка свела к минимуму весь ужас Холокоста, во время которого было уничтожено свыше шести миллионов евреев.

«Все это было, черт возьми, только из-за расы!. Тебе нужно извиниться, тебе нужно объясниться. Нехорошо, не круто!» — подчеркнул комик Майкл Рапапорт.

Напомним, ранее Вупи Голдберг публично извинилась за свои слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе. Она подчеркнула, что не хотела никого обидеть.

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