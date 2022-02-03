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Субсидии на оплату ЖКУ могут получить миллионы семей в России

Общество
Субсидии на оплату ЖКУ могут получить миллионы семей в России
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Москва, 3 февраля. Переход на экономически обоснованные тарифы на ЖКУ в России могут привести к росту числа получателей адресных субсидий до 11 млн семей. Такую информацию предоставил Институт экономики города.

Если тарифы вырастут на 20%, а также установится единый стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи на уровне 15%, то расходы бюджета на субсидии и льготы увеличатся на 45%. При этом коммунальный сектор сможет рассчитывать на 977 млрд дополнительных доходов, что может привести к росту числа семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ, передают «Известия».

Ранее стало известно, что российским пенсионерам могут отменить комиссионный сбор за оплату ЖКУ. Законопроект с такой инициативой был внесен в Госдуму.

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тарифы субсидии жку
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