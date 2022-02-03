ФАС посоветовала производителям сдержать повышение цен на сахар

Москва, 3 февраля. Производители получили письма от ФАС с рекомендациями по недопущению роста цен на сахар. Соответствующей информацией поделились участники рынка.

Антимонопольная служба подтвердила факт отправки письма. В ФАС призвали внести в торговые политики производителей сахара сведения о стоимости и о порядке работы с дистрибьюторами. Например, ограничить максимальное увеличение стоимости и запретить перепродажу этой продукции, закупленной для розничной торговли, передают «Известия».

По мнению специалистов, регулирование стоимости эффективно в краткосрочном будущем, однако в долгосрочной перспективе могут возникнуть риски снижения производства сахара и закрытия предприятий. В Минсельхозе отметили, что перебои в поставках отсутствуют, а площади для посевов сахарной свеклы увеличены.

Ранее ФАС не поддержала инициативу по введению минимальной стоимости пива. Соответствующее предложение озвучили участники пивоваренного рынка.