Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег

Москва, 3 февраля. Злоумышленники начали похищать средства россиян с помощью QR-кодов, в которых содержатся сведения о счете клиента.

Клиенты направляют такой QR-код якобы банковскому работнику под предлогом защиты от кредитных злоумышленников. В результате преступники совершают кражу средств. Банковская отрасль уже знает о существовании это преступной схемы. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия».

Специалисты в сфере кибербезопасности объяснили, что мошенники использовали то, что некоторые кредитные организации разрешают проводить финансовые операции с помощью QR-кода. Например, для снятия денег в банкомате или перевода средств кому-либо. В коде могут содержаться любые сведения. В случае отправки даже критической информации в виде такого шифра у клиента не появляются опасения или сомнения.

Правонарушители ранее стали продавать детские сертификаты о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. В Сети стали появляться ресурсы по продаже поддельных документов о прививке вакциной «Спутник М».