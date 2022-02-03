Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 00:34
00:30
Общество
Генетик Прусс предупредил о возможности новой волны COVID-19 из-за «Cтелс-Омикрона»
00:27
Общество
Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег
00:23
Политика
Канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным
00:22
Общество
Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в России
00:16
Происшествия
Улицу Козлова в Петербурге затопило кипятком после прорыва трубы
00:15
Общество
Российские предприниматели призвали снизить налоги для онлайн-кинотеатров
00:15
Армия
Вертолеты «Сапсан» отправят в Западный военный округ
00:02
Политика
Это нужно для спокойствия националистов: Николай Стариков об украинском бытовом милитаризме
23:54
Политика
Поклонская: защита прав россиян является приоритетом работы в Россотрудничестве
23:31
Политика
Вашингтон планирует предоставить новый пакет экономической поддержки Киеву
Все новости

Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег

Общество
Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 3 февраля. Злоумышленники начали похищать средства россиян с помощью QR-кодов, в которых содержатся сведения о счете клиента.

Клиенты направляют такой QR-код якобы банковскому работнику под предлогом защиты от кредитных злоумышленников. В результате преступники совершают кражу средств. Банковская отрасль уже знает о существовании это преступной схемы. Соответствующим материалом поделилось издание «Известия».

Специалисты в сфере кибербезопасности объяснили, что мошенники использовали то, что некоторые кредитные организации разрешают проводить финансовые операции с помощью QR-кода. Например, для снятия денег в банкомате или перевода средств кому-либо. В коде могут содержаться любые сведения. В случае отправки даже критической информации в виде такого шифра у клиента не появляются опасения или сомнения.

Правонарушители ранее стали продавать детские сертификаты о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. В Сети стали появляться ресурсы по продаже поддельных документов о прививке вакциной «Спутник М».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мошенники начали использовать QR-коды для кражи денег
мошенники qr-код злоумышленники
Комментировать