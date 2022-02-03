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Канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 00:23
Политика
Канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 3 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом Шольц рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF. Кроме того, он отметил, что встреча с главой РФ «скоро состоится».

«Я сейчас поеду в США, я также в ближайшее время продолжу говорить в Москве по тем вопросам, которые там необходимы», — сказал Шольц.

Ранее немецкий канцлер сообщил, что руководство Германии ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для регулирования ситуации в регионе.

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