Канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным

Берлин, 3 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом Шольц рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF. Кроме того, он отметил, что встреча с главой РФ «скоро состоится».

«Я сейчас поеду в США, я также в ближайшее время продолжу говорить в Москве по тем вопросам, которые там необходимы», — сказал Шольц.

Ранее немецкий канцлер сообщил, что руководство Германии ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для регулирования ситуации в регионе.