Российские предприниматели призвали снизить налоги для онлайн-кинотеатров

Москва, 3 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство, ЦБ, Госдуму и Совет Федерации документ с просьбой снизить налоги для онлайн-кинотеатров.

Союз сообщил, что уменьшение налогов в этой сфере оптимизирует работу российских digital-сервисов и поспособствует развитию конкуренции с иностранными платформами. Кроме того, в РСПП заявили, что сокращение налоговой нагрузки станет фактором снижения цен на услуги онлайн-кинотеатров, передают «Известия».

«Установление единой льготной ставки НДС позволит цифровым платформам и экосистемам вкладывать сэкономленные средства в развитие этих электронных услуг и станет существенным драйвером роста рынка», — отметили авторы документа.

Ранее стало известно, что кинотеатры недополучили в 2021 году 15 млрд рублей кассовых сборов, которые составили 55,4 млрд рублей.