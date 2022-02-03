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Вертолеты «Сапсан» отправят в Западный военный округ

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 00:15
Армия
Вертолеты «Сапсан» отправят в Западный военный округ
russianhelicopters.aero  /  АО «Вертолеты России»

Москва, 3 февраля. Подразделения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан» отправят на территорию Западного военного округа. Новинку первыми смогут использовать в 440-й вертолетном полку в Вязьме.

После отправки в Вязьму «Сапсаны» отправят составам других полков и бригад армейской авиации. Эти машины способны обеспечить работу спецназа, а также могут совершать высокоточные атаки в тылу вероятного врага. Соответствующий материал подготовило издание «Известия».

Ми-8АМТШ-ВН способны функционировать при любых погодных условиях днем и ночью. Соглашение на поставку вертолетов было подписано еще во время форума «Армия-2019». Сроки передачи этих машин — 2021-2022 год.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы в соответствии с Госпрограммой вооружений приобретет более трех тысяч новых самозарядных пистолетов «Удав» до 2024 года. Информацией об этом поделился источник в оборонно-промышленном комплексе.

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вертолет ми-8 сапсан
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