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Поклонская: защита прав россиян является приоритетом работы в Россотрудничестве

Политика
Поклонская: защита прав россиян является приоритетом работы в Россотрудничестве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 2 февраля. Защита прав россиян является приоритетом работы в Россотрудничестве. Соответствующим образом Наталья Поклонская прокомментировала свое назначение на пост заместителя главы ведомства.

Поклонская подчеркнула, что на должности заместителя главы Россотрудничества она постарается достойно выполнять собственные обязанности во благо России и ее жителей. Приоритетом в работе на новой должности она назвала защиту прав россиян за рубежом, включая на Украине.

Недавно глава российского государства Владимир Путин освободил политика с поста посла на территории Кабо-Верде. До этого сообщалось, что Поклонская отказалась от должности посла по некоторым личным обстоятельствам. Она при этом подчеркнула, что хочет приносить пользу России и готова на любой пост, где сможет помогать стране.

Экс-депутат Госдумы ранее пообещала помочь властям Украины осознать, что Крым воссоединился с Россией еще восемь лет назад.

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украина поклонская россотрудничество
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