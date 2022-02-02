Вашингтон планирует предоставить новый пакет экономической поддержки Киеву

Вашингтон, 2 февраля. США ведут переговоры с Украиной по поводу предоставления нового пакета экономической поддержки Киеву. Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что обсуждение идет также и на уровне глав государств. По словам Псаки, в данный момент дискуссия ведется по поводу будущих шагов с другими коллегами из правительства.

Псаки отметила, что Вашингтон раньше уже предоставлял Киеву значительный объем поддержки. В список этой американской помощи Киеву входит экономическое и гуманитарное содействие.

Некоторые партнеры Вашингтона, входящие в состав Североатлантического альянса, собираются направить собственный военный контингент на территорию востока НАТО, заявила ранее Псаки. Союзники США собираются сделать это для усиления этого фланга Альянса.