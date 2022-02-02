Ведущий Карлсон: американская демократия больше не работает

Вашингтон, 2 февраля. Американская демократия не работает должным образом, и ее состояние должно беспокоить граждан. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист подчеркнул, что в последнее время в СМИ очень часто фигурирует сам термин «демократия». Его используют во многих телешоу, блогах и соцсетях. В приложении Zoom сейчас даже проводятся вебинары на эту тематику.

«Но на самом деле, если мы будем честны в этом, вас должно немного беспокоить состояние нашей демократии. Как дела у нашей демократии?» — подчеркнул ведущий.

Он добавил, что демократия — это народное правительство. Власти делают то, чего от них ожидают граждане. Если этого не происходит, то эту страну нельзя считать свободной.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«Равенство, изменение климата, обязательная вакцинация, штурм 6 января, Украина — для большинства американцев эти тенденции не имеют большого значения. Некоторые из этих вопросов или в самом конце списка», — отметил Карлсон.

Он подчеркнул, что американцам интересна инфляция и рост преступности. Однако Белый дом предпочитает думать о других вопросах, что противоречит самой демократии.

Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются сохранить свое господство в мире, однако ультиматум России способен нарушить все планы американцев. Главная стратегическая цель США — удержание государства на плаву, считает специалист.