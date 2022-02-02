Власти Аргентины разрешили лаборатории Richmond начать экспорт «Спутника V»

Буэнос-Айрес, 2 февраля. Лаборатория Richmond, которая производит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», получила от аргентинского руководства разрешение на ее продажу и начало процедур для последующего экспорта препарата, сообщил минздрав страны.

Richmond получает возможность коммерциализации препарата, чтобы начать поставки в другие страны. «Спутник V» смогут получить такие страны Латинской Америки, как Перу, Боливия, Колумбия.

«Глава минздрава Карла Виссотти провела встречу с президентом лаборатории Richmond Марсело Фигейрасом, чтобы сообщить ему, что выдан сертификат на вакцину "Спутник V" как на первый, так и на второй, компонент, которые производит лаборатория», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав РФ обновил список побочных эффектов от препарата «Спутник V». Согласно новым данным, у вакцинировавшихся может развиться заболевание суставов, а также светобоязнь.