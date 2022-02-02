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Овечкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за положительного результата ПЦР-теста

Спорт
Овечкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за положительного результата ПЦР-теста
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 2 февраля. Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет в предстоящем Матче всех звезд НХЛ. Причина этого заключается в положительном результате теста на коронавирус, передает пресс-центр команды.

Овечкин также в результате этого не сможет принять участие в предстоящей игре чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Эдмонтона». В этом сезоне российский нападающий занимает пятую строчку в перечне бомбардиров.

Овечкин заработал 58 очков — 29 голов и 29 голевых передач. Хоккеист на свой счет записал всего 759 шайб в рамках регулярных сезонов НХЛ. Российский нападающий ранее упустил лидерство по числу набранных очков в сезоне хоккейной лиги.

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