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Белый дом заявил о решении союзников США направить войска на восток НАТО

Политика
Белый дом заявил о решении союзников США направить войска на восток НАТО
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 2 февраля. Ряд стран-союзниц США, которые входят в состав НАТО, намерены направить свои военные силы для усиления восточного фланга Альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки заявила, что американское руководство проводило переговоры с партнерами о дополнительных силах в Европе в течение нескольких недель. По ее словам, Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды собираются направить дополнительные силы на Восток НАТО.

«Это решение не было принято в последние 48 часов или пары дней. Мы находились в контакте с нашими партнерами по региону на протяжении последних нескольких недель», — отметила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что президент США Джозеф Байден готов к более энергичному личному участию в налаживании украинского кризиса в случае необходимости.

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