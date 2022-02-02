Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 23:02
23:00
Политика
Мелким шантажом и угрозами: в Совфеде заявили, что США пытаются манипулировать Россией
22:48
Политика
Ведущий Карлсон: американская демократия больше не работает
22:30
Весь мир
Борьба американцев с собственной историей превращает США в Украину
22:27
Общество
Власти Аргентины разрешили лаборатории Richmond начать экспорт «Спутника V»
22:20
Спорт
Овечкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за положительного результата ПЦР-теста
22:20
Видео
«Зона конфронтации». Почему коллективный Запад настроен против России?
22:00
Политика
Денег у Киева на это нет: политолог Рогов объяснил, почему не будет польско-украинского газопровода
21:48
Политика
Белый дом заявил о решении союзников США направить войска на восток НАТО
21:47
Видео
Star Парад. Кира Смит: как спродюсировать звезду?
21:42
Происшествия
Мумию женщины нашли в квартире на западе Москвы через десять лет после смерти
Все новости

Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде

Политика
Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде
Фото из личного архива Натальи Поклонской

Москва, 2 февраля. Президент РФ Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде.

Поклонская работала в качестве посла в республике с октября 2021 года. Кроме того, стало известно, что глава государства также назначил политика на должность замглавы Россотрудничества.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов работал на своей должности до конца 2023 года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде
путин поклонская посол кабо-верде
Комментировать