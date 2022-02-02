Москва, 2 февраля. Президент РФ Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в Кабо-Верде.

Поклонская работала в качестве посла в республике с октября 2021 года. Кроме того, стало известно, что глава государства также назначил политика на должность замглавы Россотрудничества.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов работал на своей должности до конца 2023 года.