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Марокко намерено использовать трубопровод Магриб — Европа для импорта газа

Весь мир
Марокко намерено использовать трубопровод Магриб — Европа для импорта газа
gazprom.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром»

Рабат, 2 февраля. Марокко попытается импортировать сжиженный природный газ, используя трубопровод Магриб — Европа (ГМЕ), по которому ранее Алжир поставлял ресурс в Евросоюз. Усилия направлены на то, чтобы избежать энергетического дефицита, сообщило агентство Bloomberg.

По информации СМИ, североафриканское королевство не имеет терминалов для перевалки СПГ. Поэтому Рабат планирует осуществлять поставки через Испанию, где топливо регазифицируют, а затем переправят в страну по ГМЕ.

Министр энергетики и устойчивого развития Лейла Бенали рассказала в интервью агентству, что Марокко в начале января пригласило несколько трейдеров СПГ для участия в тендере. Правительство хочет заключить сделку на срок не менее пяти лет.

Осенью 2021 года Алжир отказался продлевать контракт с африканским королевством по экспорту газа в Испанию через трубопровод ГМЕ на фоне дипломатической напряженности между странами. Сроки документа истекли 31 октября.

Позже власти АНДР запретили Мадриду перепродавать углеводороды Марокко, поставляемые из республики. Условие прописали в новом соглашении на поставку голубого топлива через второй газопровод Medgaz.

В ноябре руководство испанской компании Naturgy сообщило, что ведет переговоры между Рабатом и Алжиром. Посреднические усилия направлены на продление договора о транспортировке газа в Евросоюз.

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