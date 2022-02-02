Жители ЦАР уличили мавританских миротворцев в пособничестве радикалам

Банги, 2 февраля. Жители Центральноафриканской Республики в очередной раз уличили миротворцев ООН в пособничестве боевикам. Об этом сообщает Afrique Media.

«По информации из местных источников, 1 декабря 2021 года около пятидесяти тяжеловооруженных боевиков прибыли в деревню Бой Кота, а незадолго до этого жители заметили, как над территорией населенного пункта пролетел вертолет многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Еще через неделю боевики скрылись в неизвестном направлении. Миротворцы ООН, патрулировавшие местность, сделали несколько звонков и отправились в том же в ту же сторону, что и преступники», — написано в материале.

Жители уверены, что «голубые каски» искали бандитов, чтобы передать им провизию и вооружение. Население требует у сотрудников МИНУСКА прекратить поддержку группировок и покинуть страну.

Подробнее о том, как миротворцы ООН наживаются на страданиях центральноафриканцев, и почему их преступления покрывает генсек Антониу Гутерреш, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.