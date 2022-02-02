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«Зона конфронтации». Почему коллективный Запад настроен против России?

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 22:25
Видео

Новый выпуск программы «Зона» — праздничный. Ровно год назад вышел первый выпуск аналитической передачи, где публицист Игорь Кимаковский разбирает самые резонансные вопросы внешней политики и российских реалий.

В этом эпизоде ведущий обсудит отношения нашей страны с коллективным Западом. Он резко высказал свое мнение насчет решений американских и европейских политиков.

Кимаковский отметил, что Россия постоянно находится под прицелом врагов и вынуждена проявлять максимальную осторожность. Массовые кровопролития допустить нельзя. При этом состояние военной авиации США, по мнению публициста, оставляет желать лучшего.

Ведущий показал, как Запад пытается втянуть Россию в войну. А также объяснил, почему наши противники настраивают Киев против Москвы.

Зачем выводить нашу страну на новый индустриальный виток? Как нужно отвечать на нападки Вашингтона? Почему Россия должна брать пример с Китая? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом выпуске передачи «Зона».

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