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Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих

Весь мир
Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 2 февраля. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал мировое сообщество оказать давление на издания и ресурсы, которые предоставляют информационную и материальную поддержку боевикам в Центральноафриканской Республике.

Глава СОМБ прокомментировал очередной вброс Corbeau News. Журналисты ангажированного издания бездоказательно обвинили российских специалистов в многочисленных убийствах мирного населения.

«Прямо сейчас мы видим активизацию пропагандистских информационных ресурсов, зарабатывающих на выдумывании новостей, очерняющих российских специалистов и Россию. Чудовищность фейков, которые они публикуют, не укладывается в голове. Инструкторов обвиняют в преступлениях, якобы совершенных в сотнях километров от мест, где они находятся. Что дальше они выдумают? «ЧВК Вагнера» на Марсе?

И эти вбросы, не опирающиеся ни на какие факты, появляются одновременно с тем, что вся страна обсуждает и осуждает появившиеся на телевидении обвинения от реальных людей, подтверждающих факты сотрудничества боевиков с МИНУСКА и французскими дипломатами. Получается, что машина западной пропаганды включается по полной и готова придумать самую страшную ложь против России, только бы прикрыть преступления своих», — заявил глава СОМБ.

Иванов о вбросах про россиян в ЦАР: машина западной пропаганды прикрывает преступления своих
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Руководитель российских специалистов, которых ангажированные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», призвал принять меры в отношении изданий, продолжающих очернять репутацию отечественных инструкторов и полностью игнорирующих преступления вооруженных группировок.

«Я от имени СОМБ требую, чтобы международное сообщество оказало давление на тех, кто продолжает оказывать информационную и материальную поддержку боевикам в ЦАР!» — заключил Иванов.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем также опроверг очередные обвинения в адрес российских инструкторов и бойцов национальной армии (FACA). Политик призвал жителей страны не верить вбросам ангажированных СМИ.

Ранее арестованный боевик из ныне расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) подробно рассказал следователям о политических махинациях французских спецслужб. По словам радикала, европейцы координируют деятельность бандитов и передают указания главарям бандформирований.

 

 

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