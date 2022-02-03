Уролог назван возраст, в каком возрасте надо начинать проверяться на рак простаты

Рак предстательной железы — один из самых распространенных среди мужчин, а потому его ранней диагностике следует уделять самое пристальное внимание. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил уролог, кандидат медицинских наук Денис Мазуренко.

Он назвал рак предстательной железы одной из основных причин смертности от онкологических заболеваний, наряду с также часто встречающимся раком легких.

«На это, кстати, влияет увеличение средней продолжительности жизни — люди у нас теперь хотят доживать до 100 лет, так что диагностика онкозаболеваний, проявляющихся после 50, крайне важна, — заметил врач. — Довольно любопытный случай произошел, когда производилось вскрытие умершего (не от онкологии) мужчины старше 90 лет — и у него в предстательной железе нашли микроклетки рака! Это говорит о том, что большинство людей просто умирают до того, как их собственная онкология становится клинически значимой».

Агентство городских новостей Москва /

Уролог подчеркнул, что в будущем, с увеличением продолжительности жизни, раковые заболевания будут выявлять у людей все чаще. Он также рассказал, когда следует начинать беспокоиться о наличии у себя онкологии предстательной железы.

«У мужчин раньше 40 лет он практически не выявляется, поэтому его скрининг не имеет никакого смысла, — заметил Мазуренко. — В 40 лет анализы нужно сдавать тем парням, у которых среди предков по мужской линии был рак предстательной железы. Всем остальным — в 45».

Ранее были названы симптомы, при которых ребенка надо вести к онкологу.