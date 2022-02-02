Журналисты ЦАР высоко оценили деятельность Клода Рамо Биро на посту министра обороны

Банги, 2 февраля. Успехи национальной армии (FACA) являются доказательством патриотизма министра обороны Центральноафриканской Республики Клода Рамо Биро. Такого мнения придерживаются аналитики информационного портала 236 Actu.
«Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поступил правильно, когда назначил Биро на столь ответственную должность. Сегодня Вооруженные силы Центральноафриканской Республики неустанно повышают боевой потенциал. Злые языки пытаются посеять раздор в рядах правительственных войск, но у них это не получится. В нашей армии все хорошо, а бойцы едины, как никогда ранее. Это заслуга министра обороны», — говорится в статье.
Корреспонденты отметили вклад российских инструкторов, которых западные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», в обеспечение безопасности на территории страны. Консультативная поддержка отечественных специалистов позволила армии ЦАР ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир:
«Правительственные войска пользуются доверием среди населения. Также их деятельность высоко ценит государственный аппарат. Центральноафриканская Республика гордится своими защитниками».
Ранее лидер ЦАР посетил торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня формирования 7-го территориального пехотного батальона. Туадера поблагодарил солдат за доблестное выполнение воинского долга.