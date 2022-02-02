Afrique Media: СК ЦАР получил доказательство причастности Франции к координации боевиков

Банги, 2 февраля. Арестованный боевик из ныне расформированной группировки «Союза за мир в ЦАР» (UPC) рассказал следователям о политических махинациях французских спецслужб. Об этом сообщает Afrique Media.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанный полицией Махамат Абдулай Гарба является шурином бывшего лидера UPC Али Дарассы. Силовики провели обыски в его квартире, пока он давал показания в следственном комитете. В это время члены бандформирования, находившиеся в столице Центральноафриканской Республики, в спешке покинули город.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

В ходе допроса преступник признался, что прибыл в посольство Франции для получения инструкций от представителей спецслужб Парижа.

«Меня зовут Махамат Абдулай Гарба. Я политический координатор UPC. Нахожусь в группировке с 2013 года, с момента ее создания. Я лично знаком с Али Дарассой», — признался боевик.

Далее следователи выяснили, с какой целью Гарба прибыл в посольство. По словам радикала, ему назначили встречу французские агенты. Если ранее Париж заботился о конспирации и использовал специально подготовленных агентов, таких как Хуан Реми Киньоло, арестованный в столице Центральноафриканской Республики летом 2021 года по обвинению в шпионаже и угрозе нацбезопасности, то сейчас вмешательство и саботаж происходят у всех на виду, в официальном здании посольства:

«Со мной вышел на связь некий господин Фабьян, который работает в посольстве. Он назначил мне встречу в Туранжеле, чтобы встретиться с новой группой, которая приехала ему на замену. Целью визита было знакомство со сменщиками. На встрече мы обсудили вопросы безопасности, чем занимается Али Дарасса, где он находится и к чему готовится. Французские военные, с которыми я встретился, работают в посольстве. Они подчиняются полковнику, который является военным атташе Франции».

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Гарба рассказал, что встречи с иностранцами проходили примерно раз в неделю. Каждый раз у него спрашивали, как дела у Али Дарассы и чем занимается главарь UPC. Также через боевика передавали сообщения для руководства группировки. Французские спецслужбы призывали радикалов напасть на российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

«Чаще всего встречи проходили в центральных барах Банги. Иногда мы общались в их бронированной машине с тонированными стеклами. Они просили Али Дарассу выйти на связь с лидерами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), такими как Нуреддин Адам, Бобо, Аль Катим, Моком. Это было необходимо для координации вероятного наступления на столицу, чтобы не повторить прошлогодней ошибки. Также меня просили передать ему, чтобы он призвал всех пелей сражаться с национальной армией, жандармерией, полицией и русскими. Сам Дарасса написал письмо. Он сказал мне вручить его послу Франции, чтобы усилить связь между ним и UPC, укрепить сотрудничество и плодотворно работать», — рассказал боевик.

Ранее посольство Франции признало факт общения с радикалами. Центральноафриканские журналисты предположили, что несмотря на заявления сотрудников об открытости ведомства к диалогу, лояльность Парижа распространяется только на преступников.