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Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР

Общество
Лев Лещенко признался, что не тоскует по СССР
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил современную жизнь с советским временем.

Лещенко поделился своим мнение о хороших вещах, которые были во времена СССР. По его мнению, в советское время было то, что стоило бы перенять современникам.

«Нет, по СССР я не тоскую. Но могу сказать, что в нем было очень много хорошего — того, чего мы, к сожалению, не взяли с собой в новые времена, — поделился воспоминаниями певец в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Общение, например, какие-то душевные качества, которыми многие из советских людей обладали и дорожили. Мы очень многое в этом смысле потеряли».

Недавно президент России Владимир Путин наградил Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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