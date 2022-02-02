Сенатор Пушков указал Киеву на особый статус восточной части Донбасса

Москва, 2 февраля. Восточная часть Луганской и Донецкой народных республик уже де-факто имеет особый статус. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба своими заявлениями противоречит Минским соглашениям. Пушков считает, что таким образом Киев демонстрирует свою неготовность выполнять свои обязательства в соответствии с этими договоренностями.

«А в Киеве вообще заметили, что восточная часть Донбасса уже де-факто имеет особый статус, а отношения к Украине не имеет, разве что чисто теоретическое? В украинском МИД отчего-то считают, что они решают, давать особый статус или нет. Они заблуждаются: в жизни все происходит иначе», — подчеркнул Пушков.

Ранее Кулеба сообщил, что предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено. Ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения, отметил глава МИД Украины.