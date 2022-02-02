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Экспорт российского газа в Китай достиг рекордного уровня

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 20:57
Экономика
Экспорт российского газа в Китай достиг рекордного уровня
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 февраля. Объем экспорта российских энергоресурсов в Китай достиг рекордного уровня в 15 млрд кубометров, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Исторического максимума достиг и товарооборот между странами в целом. Он вырос на треть и составил 140 млрд долларов. Такие данные Ушаков привел в преддверии визита Владимира Путина в КНР 4 февраля.

«На рекордный уровень вышли поставки энергоресурсов в Китай. С момента запуска по газопроводу "Сила Сибири" экспортировано свыше 15 млрд кубометров газа, прорабатываются модальности строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай», — уточнил он.

По его словам, КНР является «самым перспективным и динамично развивающимся рынком в мире». Москва и Пекин намерены продолжать планомерное движение к увеличению объема торговли до 200 млрд долларов.

Ожидается, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпина сделают совместное заявление о международных отношениях, затронув в том числе вопросы безопасности.

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