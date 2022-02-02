Рубинский о политике Макрона в Мали: пытается усидеть на двух стульях

Эммануэль Макрон боится признавать провал Франции в зоне Сахеля. Такое мнение озвучил политический аналитик Юрий Рубинский.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей эксперт рассказал, почему рядовые французы выступают против сохранения военного присутствия в Мали. Согласно результатам опроса, проведенного Le Figaro, из 179 000 жителей Пятой республики более 85% респондентов раскритиковали вооруженное вмешательство во внутренние дела Бамако. По мнению Рубинского, европейцы считают интервенцию в Западную Африку провальной инициативой по причине ее неэффективности.

«Французские военные находятся в Мали с 2013 года. В то время существовала опасность захвата власти местными джихадистами. Однако за прошедшие восемь лет Пятая республика практически ничего не добилась. Активность радикальных исламистов наблюдается до сих пор. Также важно отметить большое количество средств, ушедших на содержание военных миссий. За восемь лет французы не решили экономические, социальные и политические проблемы Мали. В результате произошел рост антифранцузских настроений и дальнейшее присутствие солдат бывшей метрополии стало очень неудобным вопросом», — уверен политолог.

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Рубинский отметил, что антифранцузские настроения в Африке напрямую связаны с политическими неудачами Эммануэля Макрона. Африканцы, как и европейцы, видят, что вмешательство Парижа не помогло им справиться с затяжным кризисом:

«В Мали присутствовали три силы: военная операция Takuba, контингенты миссии ООН и солдаты операции "Бархан". И все они не выполнили поставленные задачи. На фоне неудач французам пришлось пересмотреть возможность своего присутствия. Одновременно с этим в стране произошел рост антифранцузских настроений, так как люди в действиях Парижа увидели неоколониальные задатки. Сейчас отношение между Францией и Мали является кризисным. Ультиматум послу Пятой республики — наглядное тому подтверждение. Я в Мали часто бывал, знаю, что она из себя представляет. На сегодняшний момент вся политика Франции оказалась в подвешенном состоянии. Сейчас Париж председательствует в ЕС и пытается использовать положение, из последних сил втягивая европейских партнеров в Takuba».

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Неудачи Макрона привлекли внимание оппозиции, которая использует многочисленные возможности доказать несостоятельность нынешнего президента. Оппоненты главы Франции назвали провалы в Мали «унижением Пятой республики».

По мнению Рубинского, в данный момент Макрон пытается доказать избирателям, что военное вмешательство в дела Бамако было необходимо Франции. Однако граждане видят только потери, которые понесла их родина из-за неудачных решений лидера.

«Макрон во многом связал свою судьбу с проблемами Западной Африки. Эта достаточно серьезная беда для него, причем перешедшая ему по наследству от предыдущего лидера. На сегодняшний день конкуренты в президентской гонке не упустят возможности акцентировать внимание на промахах Макрона. Они резко критикуют провалы французского присутствия в Африке. Президент пытается доказать избирателям, что Франция имеет в Мали реальные интересы. Не только экономические, но и миграционные. Макрон предупреждает жителей, что многие процессы якобы станут неуправляемыми, если Париж уйдет из республики. Елисейский дворец не может покинуть Мали «просто так», как это сделали США в Афганистане. Это нанесет сильный репутационный удар действующей партии. И Макрон ищет причины, чтобы не ударить в грязь лицом и не признавать провал. Он понимает, что несет ответственность за происходящие события, но очень боится ошибиться».

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Лидер Франции пытается решить проблемы, которые создала сама Пятая республика, считает Рубинский. Политолог отметил, что большая часть проблем Мали связана с неудачными действиями Парижа в Ливии:

«Макрон пытается усидеть на двух стульях, это его кредо, стиль. Сейчас он ищет не оптимальный вариант, а менее опасный. Он не готов расписаться в провале и до последнего доказывает существование реальных интересов Парижа в Африке. Европейские элиты хотят доказать, что все человеческие потери и весь финансовый ущерб последних восьми лет — все было не зря. Отчасти, в кризисе на территории Сахеля виновата сама Франция, поскольку она в свое время сместила баланс сил во время вторжения в Ливию. Если бы не вмешательство, может быть, и не было бы таких проблем».

Европейские коллеги, наблюдая за многочисленными провалами Франции, массово отказываются участвовать в операции Takuba. Вслед за Швецией, желание покинуть ряды формирования озвучил министр обороны Норвегии.