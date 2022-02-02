Самым популярным направлением для путешествий у россиян зимой стал Египет

Каир, 2 февраля. Египет оказался самым востребованным направлением для поездок среди жителей России в текущий зимний сезон. На путевки в страну пришлось 52% продаж туристических компаний.

При этом год назад показатель составил только 2%. Стремительный рост спроса на путешествия в Египет привел к увеличению среднего чека на 28%, что в денежном эквиваленте составляет 91 тыс. рублей, передает издание «Коммерсант».

Отмечается, что для российских туристов Египет стал заменой Турции и альтернативой для поездок внутри страны. Это связано с тем, что в Египет стали продавать путевки, которые предполагают проживание в пятизвездочных гостиницах. Кроме того, в этот зимний сезон 41% отдыхающих приобрели туры в отели высокого класса.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин ранее рассказал, как выглядит самое необычное жилье в разных российских регионах. У туристов есть возможность провести ночь под звездами или снять коттедж в виде пиратского корабля.