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Самым популярным направлением для путешествий у россиян зимой стал Египет

Общество
Самым популярным направлением для путешествий у россиян зимой стал Египет
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 2 февраля. Египет оказался самым востребованным направлением для поездок среди жителей России в текущий зимний сезон. На путевки в страну пришлось 52% продаж туристических компаний.

При этом год назад показатель составил только 2%. Стремительный рост спроса на путешествия в Египет привел к увеличению среднего чека на 28%, что в денежном эквиваленте составляет 91 тыс. рублей, передает издание «Коммерсант».

Отмечается, что для российских туристов Египет стал заменой Турции и альтернативой для поездок внутри страны. Это связано с тем, что в Египет стали продавать путевки, которые предполагают проживание в пятизвездочных гостиницах. Кроме того, в этот зимний сезон 41% отдыхающих приобрели туры в отели высокого класса.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин ранее рассказал, как выглядит самое необычное жилье в разных российских регионах. У туристов есть возможность провести ночь под звездами или снять коттедж в виде пиратского корабля.

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