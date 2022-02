Борьба американцев с собственной историей превращает США в Украину

Спустя полтора года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и последовавших за ним акций протеста, проходивших под лозунгом Black Lives Matter, в США набирает обороты процесс переосмысления собственной истории. Первыми видимыми жертвами этого движения стали памятники.

Необходимо отметить, что кампания по борьбе со статуями «работорговцев и угнетателей» началась в Соединенных Штатах за несколько лет до убийства Флойда. Первой значимой битвой этой войны стало противостояние в городе Шарлоттсвилл 11 августа 2017 года, закончившееся гибелью одного человека. Тогда сторонники правых организаций требовали отмены решения городских властей снести памятник генералу-конфедерату Роберту Ли.

Формальным поводом для сноса монумента послужило нападением 21-летнего сторонника правых взглядов Дилана Руфа на прихожан церкви в Чарльстоне, которое произошло двумя годами ранее. Руф убил девять человек, все жертвы были афроамериканцами.

Так как в социальных сетях стрелка были размещены фотографии, где он позировал на фоне флага Конфедерации, этот символ попал в США под фактический запрет. В ряде штатов были озвучены призывы убрать флаг из общественных мест: в Алабаме по распоряжению властей были сняты четыре таких флага, украшавшие мемориал павшим солдатам армии Конфедеративных Штатов Америки (КША), губернатор Вирджинии Терри Маколиф распорядился заменить в штате все автомобильные номера, украшенные символом Конфедерации, в сенаторы Миссисипи потребовали исключить его из флага штата.

Таким образом все, что связано с Конфедерацией, оказалось во многих штатах США под запретом. После убийства Джорджа Флойда вопрос «системного расизма» в США обострился до предела. Во многих школах было введено преподавание так называемой «критической расовой теории», которая призвана внушить подрастающему поколению мысль о рабовладельческой сути белых людей. В корпоративной среде стали активно навязываться тренинги, в ходе которых белым сотрудникам предлагается попросить прощения за свою «белизну», а также даются рекомендации о том, как им стать «не такими белыми».

“There are members in my family who are shaking in their boots. I’m sure my ancestor Robert E Lee is rolling in his grave and I say let him roll,” Robert Lee’s Fourth Great Nephew said in support of tearing the statue down. ⁦@NBC12⁩ pic.twitter.com/lxsjtXPVJF