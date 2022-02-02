Борьба американцев с собственной историей превращает США в Украину

Спустя полтора года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда и последовавших за ним акций протеста, проходивших под лозунгом Black Lives Matter, в США набирает обороты процесс переосмысления собственной истории. Первыми видимыми жертвами этого движения стали памятники.

Необходимо отметить, что кампания по борьбе со статуями «работорговцев и угнетателей» началась в Соединенных Штатах за несколько лет до убийства Флойда. Первой значимой битвой этой войны стало противостояние в городе Шарлоттсвилл 11 августа 2017 года, закончившееся гибелью одного человека. Тогда сторонники правых организаций требовали отмены решения городских властей снести памятник генералу-конфедерату Роберту Ли.

Формальным поводом для сноса монумента послужило нападением 21-летнего сторонника правых взглядов Дилана Руфа на прихожан церкви в Чарльстоне, которое произошло двумя годами ранее. Руф убил девять человек, все жертвы были афроамериканцами.

Так как в социальных сетях стрелка были размещены фотографии, где он позировал на фоне флага Конфедерации, этот символ попал в США под фактический запрет. В ряде штатов были озвучены призывы убрать флаг из общественных мест: в Алабаме по распоряжению властей были сняты четыре таких флага, украшавшие мемориал павшим солдатам армии Конфедеративных Штатов Америки (КША), губернатор Вирджинии Терри Маколиф распорядился заменить в штате все автомобильные номера, украшенные символом Конфедерации, в сенаторы Миссисипи потребовали исключить его из флага штата.

Shocking photos of Dylann Storm Roof surface on 'Last Rhodesian' website: http://t.co/JBZka6b3Cw pic.twitter.com/ZPB4JNTHjo — NY Daily News Photos (@NYDNPhotos) June 20, 2015

Таким образом все, что связано с Конфедерацией, оказалось во многих штатах США под запретом. После убийства Джорджа Флойда вопрос «системного расизма» в США обострился до предела. Во многих школах было введено преподавание так называемой «критической расовой теории», которая призвана внушить подрастающему поколению мысль о рабовладельческой сути белых людей. В корпоративной среде стали активно навязываться тренинги, в ходе которых белым сотрудникам предлагается попросить прощения за свою «белизну», а также даются рекомендации о том, как им стать «не такими белыми».

“There are members in my family who are shaking in their boots. I’m sure my ancestor Robert E Lee is rolling in his grave and I say let him roll,” Robert Lee’s Fourth Great Nephew said in support of tearing the statue down. ⁦@NBC12⁩ pic.twitter.com/lxsjtXPVJF — Eric Perry (@Ericperrytv) June 4, 2020

Естественно, такое движение не могло обойти стороной и памятники. Согласно отчету Южного центра по борьбе с нищетой, борьба с «символами сегрегации» в США идет беспрецедентными темпами. Данные показывают, что в 2021 году было удалено 73 статуй, вывесок и названий школ, которые несли на себе отпечаток «угнетения и рабства».

???? | Robert Lee statue in #Virginia taken down as slavery discussions once again flare up in the US.pic.twitter.com/xtIdSfqhW0 — EHA News (@eha_news) September 8, 2021

По словам главы Центра Лесии Брукс, требование уничтожения символов, таких как символы в честь командующего Конфедерацией Роберта Ли, свидетельствует о пробуждении понимания вреда, наносимого американской общественности почитанием расистских деятелей.

«Мы наблюдаем огромное движение в отношении демонтажа памятников и мемориалов, посвященных Роберту Ли. Это говорит нам о том, что общественность получила информацию об этих так называемых лидерах Конфедерации и требует, чтобы они были удалены из публичного пространства», — отмечает она.

Данные отчета свидетельствуют, что темпы сноса памятников конфедератам в 2020 и 2021 году намного превзошли показатели 2019 года, когда был демонтирован всего 21 подобный монумент. С момента убийства Джорджа Флойда в Соединенных Штатах были снесены 159 объектов, связанных с Конфедерацией.

wikipedia.org / Julian Vannerson / Библиотека Конгресса США / (digital ID) cwpb.04402 / Общественное достояние

Есть у революции начало

То, что начиналось как кампания борьбы с расизмом в итоге рискует превратиться в подобие «ленинопада», который наблюдался на Украине после событий начала 2014 года. Почувствовав вкус, многочисленные активисты перешли от памятников Роберту Ли к монументам отцов-основателей США — Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Авраама Линкольна. Внезапно выяснилось, что эти, еще недавно почитаемые государственные мужи, были рабовладельцами, угнетателями и сексистами.

Lincoln did free the slaves and liberals trashed his statue….. pic.twitter.com/5HC5BxOg64 — Economy Rules (@EconomyRules) February 1, 2022

Подобная участь может грозить абсолютно любому историческому деятелю Соединенных Штатов. И поводов для этого может быть достаточно: от апроприации культуры национальных меньшинств до недостаточных усилий в продвижении ЛГБТ-ценностей.

Оказалось, что однажды запущенный процесс борьбы с памятниками и собственной историей, бывает довольно трудно остановить. И относительно Соединенных Штатов этот процесс покаяния и переосмысления может иметь значительные последствия, учитывая то, что сами США создавались на территориях, некогда заселенных индейцами, которых колонисты не стеснялись уничтожать для более эффективного освоения земель. И если подходить к переосмыслению истории дотошно, то станет понятно, что само государство США было создано не только благодаря использованию рабского труда негров, но и в результате беспрецедентного геноцида коренного населения. Что американцы станут делать с этой нелицеприятной правдой — решительно непонятно.

wikipedia.org / Hal Jespersen

Народ, который не имеет прошлого, не имеет будущего. И американцы в своем стремлении стереть прошлое встали на один путь с Украиной. К чему ведет эта дорога мы все могли убедиться на примере наших соседей: приобщение к западным ценностям стало синонимом упадка и разрушения. И это в равной степени касается и глухой периферии Западного мира, и его центра.