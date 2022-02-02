Пушков назвал истеричной реакцию польских СМИ на встречу Путина с Орбаном

Москва, 2 февраля. Польские СМИ занимаются разжиганием предвоенной истерии. Об этом в Telegram написал сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию издания Newsweek Polska.

По его словам, газета возмутилась встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресса подала материал так, будто Будапешт совершил предательство по отношению Киев, уточнил сенатор.

«Это, разумеется, ерунда: у Венгрии и Россией свои отношения, а на Украине свет клином отнюдь не сошелся. Но, хотя сама по себе такая реакция от «Ньюсуик» не удивляет, удивляет все же ее истеричный примитивизм», — отметил Пушков.

Ранее российский сенатор рассказал, как Запад нагнетает обстановку санкционными угрозами. Страны ЕС и США стремятся не допустить реакцию Москвы на «накачку» Украины иностранным оружием, подчеркнул он.